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Momen Prabowo Beri Jempol Lepas Kepulangan Presiden Belarus Lukashenko di Halim

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |20:05 WIB
Momen Prabowo Beri Jempol Lepas Kepulangan Presiden Belarus Lukashenko di Halim
Presiden Prabowo Subianto beri jempol lepas kepulangan Presiden Belarus Lukashenko di Halim (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko di Base Ops Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026). Momen itu terekam dalam foto yang dibagikan akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet. 

Dalam foto itu, Prabowo tampak berdiri di bawah tangga garbarata dan mengacungkan jempol ke arah Lukashenko yang telah memasuki pintu pesawat sebelum bertolak meninggalkan Indonesia.

Sebelumnya, kedua kepala negara melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Kunjungan Lukashenko ke Indonesia ini merupakan yang kedua setelah kunjungan pada 2013. Diketahui, Prabowo juga telah bertemu dengan Lukashenko di kediaman pribadinya pada 2025.

Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan dengan Lukashenko, Prabowo menegaskan peluncuran peta jalan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dan Belarus untuk membangun kerja sama yang lebih terarah dan saling menguntungkan di berbagai sektor strategis.

"Hari ini kedua negara telah meluncurkan Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama lima tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerja sama yang lebih terarah dan konkret," ujar Prabowo.

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