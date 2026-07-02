Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo, Lukashenko Sebut Indonesia Mitra Penting Belarus di Asia Tenggara

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |17:30 WIB
Bertemu Prabowo, Lukashenko Sebut Indonesia Mitra Penting Belarus di Asia Tenggara
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penting negaranya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disampaikan Lukashenko usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (2/7/2026).

“Indonesia akan selalu menjadi salah satu partner penting Belarus di Asia Tenggara. Dan tahukah Anda, jika Anda cuma satu teman di Asia Tenggara bagi saya itu cukup,” ujar Lukashenko.

Lukashenko menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Belarus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang makin dekat. Menurutnya, kerja sama kedua negara telah mencatat berbagai kemajuan, baik yang sudah terealisasi maupun yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depan.

“Senang sekali dalam beberapa tahun ini hubungan Belarus dengan Indonesia sangat dekat, terdapat banyak progres di berbagai bidang, ada yang sudah tercapai untuk masa depan dan ada yang masih bersifat potensial,” ungkapnya.

Menurut Lukashenko, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan yang telah terjalin lebih dari tiga dekade. Sejak hubungan diplomatik kedua negara ditetapkan pada tahun 1993, kerja sama kedua negara terus berkembang dengan dasar saling menghormati dan saling mendukung.

Ia juga menyampaikan bahwa hubungan Belarus dengan Indonesia memiliki akar historis dan kesamaan pandangan dalam sejumlah isu internasional. Menurutnya, relasi kedua negara memperlihatkan adanya kesamaan tujuan dan dukungan satu sama lain.

Dalam kesempatan tersebut, Lukashenko juga menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas undangan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Ia menyebut kunjungan ke Indonesia memberikan kesan mendalam bagi dirinya dan delegasi Belarus. Lukashenko turut mengenang kunjungan pertamanya ke Indonesia pada tahun 2013 dan menilai Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat serta memiliki prospek ekonomi yang kuat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227841//prabowo_belarus-NQe5_large.jpg
Prabowo dan Presiden Belarus Sepakati Kerja Sama Pangan hingga Otomotif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227780//presiden_prabowo_subianto_bertemu_dengan_presiden_belarus_aleksandr_lukashenko-Iynm_large.jpg
Prabowo dan Lukashenko Bahas Roadmap Bilateral Indonesia-Belarus 2026-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227645//presiden_belarusia_alexander_lukashenko-Xujk_large.jpg
Tiba di Indonesia, Presiden Belarus Lukashenko Temui Prabowo Kamis Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/455/3218846//indonesia_belarus-M1Ch_large.jpg
Indonesia–Belarus Sepakati Kerja Sama Rp7 Triliun, Ini Proyek yang Digarap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/320/3218728//airlangga-e8Ac_large.jpeg
Jelang Kunjungan Presiden Lukashenko, Airlangga Bahas Kerja Sama Energi, Pangan dan FTA RI–Belarus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218565//alsintan-9vs8_large.jpg
RI Jajaki Kerja Sama Industri Alat Berat dan Pertanian dengan Belarus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement