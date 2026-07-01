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Tiba di Indonesia, Presiden Belarus Lukashenko Temui Prabowo Kamis Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |17:22 WIB
Tiba di Indonesia, Presiden Belarus Lukashenko Temui Prabowo Kamis Besok
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko.
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JAKARTA - Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko tiba di Jakarta pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Kedatangan Presiden Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafrie yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Diagendakan, Presiden Lukashenko akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo besok, Kamis (2/7/2026).

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus.

"Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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