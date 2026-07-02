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Prabowo dan Lukashenko Bahas Roadmap Bilateral Indonesia-Belarus 2026-2030

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |13:01 WIB
Prabowo dan Lukashenko Bahas Roadmap Bilateral Indonesia-Belarus 2026-2030
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Aleksandr Lukashenko akan meluncurkan roadmap atau peta jalan kerja sama bilateral Indonesia-Belarus periode 2026-2030. Roadmap ini akan mencakup sejumlah isu kerja sama antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkap bahwa roadmap ini akan masuk ke dalam pembahasan pertemuan kedua kepala negara. Dia juga mengatakan kunjungan Lukashenko ini merupakan kunjungan balasan usai Prabowo berkunjung ke Belarus pada 15 Juli 2025.

“Seperti kita ketahui juga, telah terjadi penandatanganan EAEU CEPA, dan Belarus merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi tersebut,” kata Sugiono di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Sugiono mengatakan sejumlah pertemuan intensif terus dikembangkan hingga tertulis kesepakatan penyusunan peta jalan kerja sama kedua negara. Kerja sama dilakukan di berbagai sektor strategis, termasuk ketahanan pangan hingga energi yang menjadi program prioritas Prabowo.

“Kepentingan kita yang utama, karena ini juga sesuai dengan program Bapak Presiden terutama di bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi, kerja sama yang lebih intensif di bidang ini juga akan dimantapkan,” kata Sugiono.

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