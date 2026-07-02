Prabowo Terima Hadiah Pulpen Emas dari Presiden Belarus Lukashenko di Istana Merdeka

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima hadiah pulpen emas dari Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dari pantauan Okezone, pemberian pulpen emas tersebut dilakukan Lukashenko kepada Prabowo usai pengisian buku tamu di Ruang Kredensial.

Setelah itu, Prabowo dan Lukashenko berfoto bersama sebelum berjalan menuju ruang pertemuan untuk menggelar pertemuan tête-à-tête. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dihadiri delegasi kedua negara di salah satu ruangan di Istana Merdeka.

Sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Prabowo, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Diketahui, rombongan Lukashenko tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 11.23 WIB. Iring-iringan kenegaraan yang membawa Presiden Belarus tersebut dikawal pasukan motoris, pasukan berkuda, serta pasukan jajar kehormatan.