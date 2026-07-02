Prabowo-Lukashenko Jabat Tangan dan Berpelukan Hangat saat Bertemu di Istana Merdeka

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko, dengan jabat tangan dan pelukan hangat saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan lawatan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia setelah kunjungan sebelumnya pada 2013.

Rombongan Presiden Lukashenko tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 11.23 WIB. Iring-iringan kendaraan kenegaraan yang membawa kepala negara Belarus itu dikawal pasukan motoris, pasukan berkuda, serta pasukan jajar kehormatan.

Suasana penyambutan semakin semarak dengan kehadiran para pelajar yang berbaris di sepanjang halaman Istana Merdeka sambil mengibarkan bendera kecil Indonesia dan Belarus. Tari Enggang dari Kalimantan Timur turut ditampilkan untuk menyambut kedatangan Presiden Lukashenko.