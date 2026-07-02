Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo-Lukashenko Jabat Tangan dan Berpelukan Hangat saat Bertemu di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |11:38 WIB
Prabowo-Lukashenko Jabat Tangan dan Berpelukan Hangat saat Bertemu di Istana Merdeka
Prabowo-Lukashenko Jabat Tangan dan Berpelukan (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko, dengan jabat tangan dan pelukan hangat saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan lawatan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia setelah kunjungan sebelumnya pada 2013.

Rombongan Presiden Lukashenko tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 11.23 WIB. Iring-iringan kendaraan kenegaraan yang membawa kepala negara Belarus itu dikawal pasukan motoris, pasukan berkuda, serta pasukan jajar kehormatan.

Suasana penyambutan semakin semarak dengan kehadiran para pelajar yang berbaris di sepanjang halaman Istana Merdeka sambil mengibarkan bendera kecil Indonesia dan Belarus. Tari Enggang dari Kalimantan Timur turut ditampilkan untuk menyambut kedatangan Presiden Lukashenko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227750//presiden_prabowo_subianto-mwDA_large.jpg
Bersejarah! Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko Kepala Negara Pertama yang Menginap di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227714//prabowo_bersama_presiden_belarus_lukashenko-rnBH_large.jpg
Prabowo Akan Bertemu Presiden Belarus Lukashenko di Istana Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227710//prabowo_tinjau_inovasi_teknologi_di_hari_bhayangkara-Ch8s_large.jpg
Momen Prabowo Tinjau Inovasi Teknologi di Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227679//teddy-Varv_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Magang Nasional Buka Ruang bagi Difabel, Pengamat: Terobosan Paling Progresif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227622//prabowo-xznI_large.jpg
Prabowo Beri Penghargaan Nugraha Sakanti ke Polda Riau di Hari Bhayangkara Ke-80
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227612//prabowo-uLR7_large.jpg
Momen Unik Foto Prabowo Berkibar di Langit saat Hari Bhayangkara Ke-80
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement