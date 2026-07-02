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Prabowo dan Lukashenko Hasilkan 7 Kerja Sama, Ada soal Pencucian Uang-Terorisme

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |22:02 WIB
Prabowo dan Lukashenko Hasilkan 7 Kerja Sama, Ada soal Pencucian Uang-Terorisme
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Lukashenko hasilkan 7 kerja sama (Foto: Biro Setpres/Binti M)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) serta perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).

“Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerja sama oleh delegasi kedua negara. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan, juga di bidang kerja sama pertahanan hubungan kami sangat baik,” ucap Prabowo dalam keterangan pers bersama Lukashenko.

Prabowo berharap sejumlah kerja sama yang telah disepakati pada pertemuan tersebut dapat segera dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. “Saya berharap kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara,” ujarnya.

Adapun sejumlah dokumen MoU dan perjanjian kerja sama yang disepakati dalam pertemuan tersebut, yakni:

1. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Industri antara Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian Republik Belarus;

2. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama Bidang Kebudayaan antara Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Belarus;

3. Nota Kesepahaman atas Kerja Sama antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Nasional Belarus;

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