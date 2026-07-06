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PM India Narendra Modi Akan Bertemu Prabowo di Indonesia, 12 Ruas Jalan Ditutup

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |13:51 WIB
PM India Narendra Modi Akan Bertemu Prabowo di Indonesia, 12 Ruas Jalan Ditutup
PM India Narendra Modi Akan Bertemu Prabowo di Indonesia/Biro Pers
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JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Republik India, Narendra Modi akan melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia dengan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah ruas jalan yang akan dilintasi PM Narendra beserta rombongan akan ditutup sementara.

“Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik India, Y.M Narendra Modi dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada Senin-Rabu, 6 s.d 8 Juli 2026 pukul 17.00 WIB-selesai,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro Jaya Senin (6/7/2026).

Polisi mengungkapkan 12 ruas jalan yang akan dilintasi tamu kenegaraan. 12 jalur tersebut yakni, Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jalan MT. Haryono,  Jalan HR. Rasuna Said, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Jalan HOS Cokroaminoto.

Selanjutnya,  Jalan Imam Bonjol, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Prof. Satrio, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda.

“Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau agar para pengguna jalan untuk tetap patuh dan menjaga keselamatan saat berkendara.

PM India Narendra Modi akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada 6—8 Juli 2026. Modi diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Selain itu, Modi akan mengunjungi Candi Prambanan, Yogyakarta.

 

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