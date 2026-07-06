Presiden Prabowo Bertemu PM Singapura Hari Ini, Berikut Isu yang Akan Dibahas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Jakarta pada Senin (6/7/2026) dalam agenda Leaders' Retreat Singapura–Indonesia. Pertemuan tersebut akan membahas penguatan kerja sama bilateral, sekaligus bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global.

Dalam keterangan resminya, Kantor Perdana Menteri Singapura mengungkapkan kunjungan ini menjadi Leaders' Retreat kedua yang mempertemukan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong.

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen kedua negara untuk terus mempererat hubungan yang telah terjalin serta memperluas kolaborasi di berbagai bidang strategis. Selain itu, menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama.

"Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Lawrence Wong akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 6 Juli 2026, untuk pertemuan pemimpin Singapura-Indonesia tahunan yang diselenggarakan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ini akan menjadi pertemuan kedua pemimpin. Pertemuan pemimpin ini menegaskan kembali hubungan bilateral yang dalam dan abadi antara Singapura dan Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral," tulis Kantor PM Singapura dalam situs resminya.

Dalam kunjungan tersebut, Lawrence Wong didampingi sejumlah menteri, yakni Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, Menteri Koordinator Pelayanan Publik sekaligus Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masagos Zulkifli, serta Menteri Tenaga Kerja yang juga membidangi Energi, Sains, dan Teknologi Tan See Leng.

Sebelumnya, PM Lawrence Wong tiba di Jakarta pada Minggu (5/7/2026) malam melalui Bandara Halim Perdanakusuma. Kedatangannya disambut oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mengoptimalkan berbagai peluang kerja sama.