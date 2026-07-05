PM Singapura Lawrence Wong Bertemu Presiden Prabowo Besok

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Republik Singapura Lawrence Wong akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta besok, Senin (6/7/2026). Pertemuan keduanya akan membahas kerja sama bilateral hingga isu regional dan global.

"Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Lawrence Wong akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 6 Juli 2026, untuk Pertemuan Tahunan Pemimpin Singapura-Indonesia yang diselenggarakan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto," tulis laman resmi Kantor PM Singapura yang dilihat Minggu (5/7/2026).

"Ini akan menjadi Pertemuan Pemimpin kedua mereka. Pertemuan Pemimpin ini menegaskan kembali hubungan bilateral yang dalam dan abadi antara Singapura dan Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral," sambungnya.

Dalam keterangan yang disampaikan, PM Wong akan didampingi oleh Wakil PM sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, Menteri Koordinator Pelayanan Publik sekaligus Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masagos Zulkifli, serta Menteri Tenaga Kerja sekaligus Menteri yang bertanggung jawab atas Energi, Sains, dan Teknologi, Tan See Leng.

Para Pemimpin akan menjajaki jalur untuk memperkuat kolaborasi di bidang-bidang yang saling menguntungkan bagi Singapura dan Indonesia.