Prabowo Sambut PM Singapura dengan Jabat Tangan Erat di Istana Merdeka

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dengan jabat tangan erat setibanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026). Kehadiran Wong di Indonesia dalam rangka kunjungan kerja.

Pantauan Okezone di halaman Istana Merdeka, PM Wong tiba dengan iring-iringan sekitar pukul 11.00 WIB. Selanjutnya, kedua pemimpin negara berjalan di lorong Istana Merdeka dan mendengarkan lagu kebangsaan "Majulah Singapura" dan "Indonesia Raya".

Melansir keterangan resmi Kantor Perdana Menteri Singapura, diketahui kunjungan kerja Wong bertemu Prabowo dalam rangka Leaders' Retreat Singapura-Indonesia. Leaders's Retreat ini menjadi yang kedua yang mempertemukan kedua pemimpin.

"Ini akan menjadi pertemuan kedua pemimpin. Pertemuan pemimpin ini menegaskan kembali hubungan bilateral yang dalam dan abadi antara Singapura dan Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral," tulis keterangan resmi Kantor Perdana Menteri Singapura.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pertemuan hari ini antara Prabowo dan Wong merupakan pertemuan tahunan Presiden RI dan PM Singapura.

Teddy mengatakan akan ada 26 kesepakatan yang akan diteken dalam pertemuan di Istana Merdeka, siang ini. "Juga akan ada 26 kesepakatan MoU nanti ditandatangani," ungkap Teddy.

Sementara, terpantau pada pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono.