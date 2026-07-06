Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sambut PM Singapura dengan Jabat Tangan Erat di Istana Merdeka

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |11:47 WIB
Prabowo Sambut PM Singapura dengan Jabat Tangan Erat di Istana Merdeka
Prabowo Sambut PM Singapura dengan Jabat Tangan Erat/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dengan jabat tangan erat setibanya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026). Kehadiran Wong di Indonesia dalam rangka kunjungan kerja.

Pantauan Okezone di halaman Istana Merdeka, PM Wong tiba dengan iring-iringan sekitar pukul 11.00 WIB. Selanjutnya, kedua pemimpin negara berjalan di lorong Istana Merdeka dan mendengarkan lagu kebangsaan "Majulah Singapura" dan "Indonesia Raya".

Melansir keterangan resmi Kantor Perdana Menteri Singapura, diketahui kunjungan kerja Wong bertemu Prabowo dalam rangka Leaders' Retreat Singapura-Indonesia. Leaders's Retreat ini menjadi yang kedua yang mempertemukan kedua pemimpin.

"Ini akan menjadi pertemuan kedua pemimpin. Pertemuan pemimpin ini menegaskan kembali hubungan bilateral yang dalam dan abadi antara Singapura dan Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral," tulis keterangan resmi Kantor Perdana Menteri Singapura.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pertemuan hari ini antara Prabowo dan Wong merupakan pertemuan tahunan Presiden RI dan PM Singapura.

Teddy mengatakan akan ada 26 kesepakatan yang akan diteken dalam pertemuan di Istana Merdeka, siang ini. "Juga akan ada 26 kesepakatan MoU nanti ditandatangani," ungkap Teddy.

Sementara, terpantau pada pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228433//presiden_prabowo_subianto_dan_pm_singapura_lawrence_wong-4HW9_large.jpeg
Leaders' Retreat di Istana, Presiden Prabowo dan PM Singapura Bakal Teken 26 MoU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228415//presiden_prabowo_subianto_dan_pm_singapura_lawrence_wong-bnG0_large.jpeg
Presiden Prabowo Bertemu PM Singapura Hari Ini, Berikut Isu yang Akan Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/337/3228400//pemerintah-CaEe_large.jpg
Lantik Srikandi Jaga Desa, Hashim: Ketahanan Nasional Dibangun dari Desa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/337/3228392//perdana_menteri_singapura_lawrence_wong-Ohaj_large.jpg
PM Singapura Lawrence Wong Bertemu Presiden Prabowo Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/337/3228313//prabowo-gQzX_large.jpg
Prabowo Tetapkan LGBT Jadi Ancaman Negara Nonmiliter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/338/3228307//polri-E0ip_large.jpg
PM Singapura Kunjungi Indonesia Sore Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement