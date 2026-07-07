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Prabowo-PM India Bakal Teken 8 Kerja Sama, Pertahanan hingga Teknologi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |10:38 WIB
Prabowo-PM India Bakal Teken 8 Kerja Sama, Pertahanan hingga Teknologi
Presiden Prabowo Subianto dan PM India bakal teken 8 kerja sama, pertahanan hingga teknologi (Foto: Biro Setpres/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan, pertemuan keduanya akan semakin memperkuat hubungan strategis melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di berbagai sektor dalam waktu dekat.

Modi tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sejak Senin 6 Juli 2026 sore. Kedatangan Modi pun langsung disambut Presiden Prabowo.

"Untuk kerja sama antara kedua negara, akan ada beberapa perjanjian dan MoU juga yang besok akan dibahas dan ditandatangani," jelas Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo.

Sugiono menjelaskan Indonesia dan India akan menandatangani tujuh hingga delapan nota kesepahaman yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan teknologi. Menurutnya, penandatanganan tersebut menjadi salah satu wujud konkret dari semakin eratnya hubungan dan kerja sama kedua negara.

Penandatanganan MoU merupakan salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Modi ke Indonesia.

"Besok (hari ini, red) itu ada (MoU) saya coba ingat-ingat tujuh atau delapan. Di berbagai bidang ada di bidang pertahanan, ada di bidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, kemudian ada juga di bidang pengembangan teknologi," ujarnya.

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