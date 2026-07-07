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Prabowo Bakal Terima Kunjungan PM Narendra Modi di Istana Negara Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |07:28 WIB
Prabowo Bakal Terima Kunjungan PM Narendra Modi di Istana Negara Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto bersama PM India Narendra Modi (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Istana Negara pada Selasa (7/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua negara dijadwalkan menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama.

Diketahui, PM Narendra Modi telah tiba di Indonesia sejak Senin (6/7) kemarin. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono mengatakan, kunjungan kenegaraan PM Narendra Modi menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia dan India. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke India beberapa waktu lalu.

Ia menilai kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kerja sama strategis Indonesia dan India di berbagai bidang.

Sugiono mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan itu kedua negara akan membahas sekaligus menandatangani sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman (MoU). Ia menyebut kedekatan personal antara kedua kepala negara menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan bilateral.

"Akan ada beberapa perjanjian dan MoU juga yang besok akan dibahas dan ditandatangani. Namun intinya adalah bahwa kedua kepala negara secara chemistry juga punya kedekatan dan ini merupakan satu langkah dalam rangka mempererat persaudaraan dan persahabatan antara Indonesia dan India," ujarnya, Selasa (7/7/2026).

 

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