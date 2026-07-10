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Marak Kasus Tawuran di Jakarta, Pramono: Kami Telah Siapkan Fasilitas Ring Tinju

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |16:45 WIB
Marak Kasus Tawuran di Jakarta, Pramono: Kami Telah Siapkan Fasilitas Ring Tinju
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menekan angka tawuran yang kerap terjadi di Ibu Kota. Salah satu caranya dengan menyediakan berbagai fasilitas olahraga.

Pembangunan fasilitas olahraga tersebut dimaksudkan sebagai wadah bagi anak-anak, remaja, hingga warga untuk menyalurkan aktivitasnya ke kegiatan yang lebih positif, sehingga meninggalkan aktivitas tawuran.

"Karena itu kami menyiapkan berbagai fasilitas bagi anak-anak dan remaja, seperti lapangan sepak bola, arena skateboard, dan ring tinju di berbagai lokasi," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Meski telah menyediakan fasilitas olahraga, Pramono mengaku tawuran di Jakarta masih marak terjadi.

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