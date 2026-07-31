Pemprov DKI Pastikan Lahan Ciangir Bukan Pengganti Bantargebang, Jadi Kawasan Peternakan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan lahan di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, akan difokuskan menjadi Kawasan Peternakan terintegrasi yang akan dikelola Perumda Dharma Jaya. Hal tersebut menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan sebagai tempat alternatif TPST Bantargebang.

"Tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang akan menjadi tempat alternatif Bantargebang, sama sekali enggak. Tempat ini adalah tempat untuk pengembangan ketahanan pangan," kata Pramono di Ciangir, Jumat (31/7/2026).

Pramono menyampaikan pembangunan infrastruktur di lahan tersebut akan dimulai pada November dengan total investasi sekitar Rp1 triliun. Ia berharap pengembangan kawasan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberdayaan pelaku usaha.

"Dan juga saya sudah memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KPKP, dan Badan Aset untuk yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta bisa dimulai lebih awal," ujarnya.

Diketahui, kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare milik Pemprov DKI Jakarta yang pemanfaatannya terbagi untuk sejumlah fungsi. Sekitar 40 hektare dikelola Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mendukung pengolahan organik, termasuk melalui budi daya maggot, serta kegiatan pendukung lainnya.