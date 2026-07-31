Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Pastikan Lahan Ciangir Bukan Pengganti Bantargebang, Jadi Kawasan Peternakan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |21:15 WIB
Pemprov DKI Pastikan Lahan Ciangir Bukan Pengganti Bantargebang, Jadi Kawasan Peternakan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan lahan di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, akan difokuskan menjadi Kawasan Peternakan terintegrasi yang akan dikelola Perumda Dharma Jaya. Hal tersebut menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan sebagai tempat alternatif TPST Bantargebang.

"Tempat ini bukan seperti yang dipikirkan orang akan menjadi tempat alternatif Bantargebang, sama sekali enggak. Tempat ini adalah tempat untuk pengembangan ketahanan pangan," kata Pramono di Ciangir, Jumat (31/7/2026).

Pramono menyampaikan pembangunan infrastruktur di lahan tersebut akan dimulai pada November dengan total investasi sekitar Rp1 triliun. Ia berharap pengembangan kawasan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberdayaan pelaku usaha.

"Dan juga saya sudah memerintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KPKP, dan Badan Aset untuk yang menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta bisa dimulai lebih awal," ujarnya.

Diketahui, kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare milik Pemprov DKI Jakarta yang pemanfaatannya terbagi untuk sejumlah fungsi. Sekitar 40 hektare dikelola Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mendukung pengolahan organik, termasuk melalui budi daya maggot, serta kegiatan pendukung lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/338/3225641/rano_karno-qke5_large.jpg
Jakarta Masuk 53 Kota Terbaik Dunia, Rano Karno: Washington DC Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224344/pramono-CWZ9_large.jpg
Pramono Pastikan Tak Semua Tarif Transjabodetabek Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219090/dprd_dki_jakarta-cKMC_large.jpg
RW Kumuh di Jakarta Turun, DPRD: Jangan Sampai Hanya Sebatas Percantik Visual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217979/pramono_anung-OWxw_large.jpg
Pramono Sebut Program Pilah Sampah Dievaluasi Tiap 2 Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217783/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-ruqJ_large.jpg
Gerakan Pilah Sampah, Pramono Siapkan Sarana-Prasarana di Permukiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217669/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-cVuz_large.jpg
Pramono Ungkap 153 Pasar di Jakarta Hasilkan 500 Ton Sampah Per Hari, Wajibkan Pemilihan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement