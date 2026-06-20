Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Masuk 53 Kota Terbaik Dunia, Rano Karno: Washington DC Kalah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |21:30 WIB
Jakarta Masuk 53 Kota Terbaik Dunia, Rano Karno: Washington DC Kalah
Wagub DKI Jakarta Rano Karno (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut positif capaian Jakarta yang berhasil masuk ke peringkat ke-53 dunia dalam daftar 100 World's Best Cities 2026 yang dirilis perusahaan konsultan di Brussel, Belgia, Resonance Consultancy. Ia mengaku kabar gembira itu ia ketahui dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Ya, saya sangat bersyukur sekali. Saya mendapatkan berita tersebut dari Pak Gubernur. Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53," kata Rano di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).

Yang menggembirakan lagi, posisi Jakarta mampu mengalahkan sejumlah kota besar seperti Washington, DC, Abu Dhabi, Busan, dan Delhi. Rano menilai capaian itu berkat banyaknya kegiatan dan event skala internasional yang digelar di Ibu Kota.

"Bahkan kabarnya Washington, DC pun kalah. Ini menjadi pemacu dan semangat bagi kita semua. Tolak ukurnya ternyata adalah banyaknya kegiatan (event) yang kita buat bersama, dan hal itulah yang meningkatkan penilaian tersebut," ucap dia.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan indeks global Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224344/pramono-CWZ9_large.jpg
Pramono Pastikan Tak Semua Tarif Transjabodetabek Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219090/dprd_dki_jakarta-cKMC_large.jpg
RW Kumuh di Jakarta Turun, DPRD: Jangan Sampai Hanya Sebatas Percantik Visual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217979/pramono_anung-OWxw_large.jpg
Pramono Sebut Program Pilah Sampah Dievaluasi Tiap 2 Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217783/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-ruqJ_large.jpg
Gerakan Pilah Sampah, Pramono Siapkan Sarana-Prasarana di Permukiman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217669/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-cVuz_large.jpg
Pramono Ungkap 153 Pasar di Jakarta Hasilkan 500 Ton Sampah Per Hari, Wajibkan Pemilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217661/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-u0ci_large.jpg
Pramono Evaluasi Jam Pelaksanaan CFD di Rasuna Said demi Kelancaran Ibadah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement