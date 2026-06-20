Jakarta Masuk 53 Kota Terbaik Dunia, Rano Karno: Washington DC Kalah

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut positif capaian Jakarta yang berhasil masuk ke peringkat ke-53 dunia dalam daftar 100 World's Best Cities 2026 yang dirilis perusahaan konsultan di Brussel, Belgia, Resonance Consultancy. Ia mengaku kabar gembira itu ia ketahui dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Ya, saya sangat bersyukur sekali. Saya mendapatkan berita tersebut dari Pak Gubernur. Jakarta masuk sebagai kota terbaik nomor berapa? 53," kata Rano di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2026).

Yang menggembirakan lagi, posisi Jakarta mampu mengalahkan sejumlah kota besar seperti Washington, DC, Abu Dhabi, Busan, dan Delhi. Rano menilai capaian itu berkat banyaknya kegiatan dan event skala internasional yang digelar di Ibu Kota.

"Bahkan kabarnya Washington, DC pun kalah. Ini menjadi pemacu dan semangat bagi kita semua. Tolak ukurnya ternyata adalah banyaknya kegiatan (event) yang kita buat bersama, dan hal itulah yang meningkatkan penilaian tersebut," ucap dia.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan indeks global Jakarta.