Kasus Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, KPK Panggil 55 Orang Saksi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Tim penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemanggilan terhadap 55 saksi pada hari ini.

Puluhan saksi tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Pekalongan Kota. Adapun latar belakang para saksi berasal dari berbagai unsur, mulai dari pegawai outsourcing di dinas hingga rumah sakit umum daerah (RSUD).

"Hari ini, Kamis (22/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Belum diketahui materi apa yang akan digali dari keterangan puluhan saksi tersebut. KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara ini. Berikut daftar 55 saksi:

1. Muhammad Nur Rohman Outsourcing Dishub

2. Fadli Akbar Ashfahan Outsourcing Dishub

3. Yuda Rahmawan Outsourcing Dishub

4. Ario Sejati Outsourcing Dishub

5. Adhitya Prameswara Outsourcing Dishub