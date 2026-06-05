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Noel Ebenezer Divonis 4,5 Tahun Penjara, KPK Bakal Banding?

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |13:00 WIB
Noel Ebenezer Divonis 4,5 Tahun Penjara, KPK Bakal Banding?
Noel Ebenezer (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) yang memvonis bersalah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel dengan pidana penjara 4,5 tahun.

"Dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Jumat (5/6/2026).

Budi melanjutkan, KPK memandang putusan ini sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan serta memastikan setiap tindak pidana korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menambahkan, pihaknya belum mengambil sikap atas putusan yang dijatuhkan tersebut. "KPK akan mencermati secara utuh pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam menentukan sikap hukum selanjutnya," ujarnya.

Sebelumnya, Noel divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

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