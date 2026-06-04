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Jelang Sidang Vonis, Noel: Naik Asam Lambung Saya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |13:51 WIB
Jelang Sidang Vonis, Noel: Naik Asam Lambung Saya
Noel Ebenezer (Foto: Dok Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) mengaku asam lambungnya naik menjelang divonis majelis hakim atas kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Yang jelas, Gerd naik, asam lambung saya,” ungkap Noel saat ditemui di Ruang Hatta Ali, PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Noel mengaku berdebar menunggu vonis hakim. Apalagi, ia mengaku tak terbiasa bersidang. Namun, ia berharap putusan hakim dapat mewujudkan keadilan.

“Kita percayakan saja kepada hakim, karena kan kita sangat yakin bahwa hakim akan memberi sebuah keputusan yang seadil-adilnya,” ucap Noel.

Noel menyampaikan terima kasih kepada jaksa, penasihat hukum, serta rakyat Indonesia yang selama ini mendukungnya. “Lantas yang pasti perjuangan ini belum selesai. Bahwa praktik kejahatan para pengusaha yang memeras terkait ijazah dan lain-lain, saya tetap berjuang di garis mereka," ucapnya.

Noel pun siap dihukum mati bila dirinya terbukti melakukan pemerasan. “Komitmen saya dari awal kan kalau saya terbukti memeras pengusaha, hukum mati. Kalau tidak terbukti ya harapannya hukuman seringan-ringannya lah,” kata Noel.

"Ya bebas kan harapannya bebas ya, tapi kan enggak mungkin lah ya. Tidak mungkin. Tapi ya yang namanya ekspektasi, harapan kan mau yang terbaik lah. Apalagi saya sudah mengaku salah,” pungkasnya.

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