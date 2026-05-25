Mengaku Bersalah dalam Pleidoi, Noel: Saya Seharusnya Lebih Baik Menjaga Amanah

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dituntut 5 tahun penjara dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mengaku bersalah dalam sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pengakuan tersebut disampaikan Noel dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

"Di hadapan Yang Mulia, saya ingin memulai dengan kalimat yang paling sederhana, paling langsung, dan paling jujur: saya salah, saya mengakui salah," kata Noel.

Noel mengaku menyesal atas beberapa penerimaan, seperti uang senilai Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler. Ia menyatakan bahwa dirinya seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga amanah sebagai seorang pejabat publik.

"Saya menyesal. Saya menyesal karena sebagai pejabat publik, saya seharusnya menjaga amanah dengan jauh lebih baik, lebih hati-hati," ujarnya.

"Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat," sambungnya.

Melanjutkan pembacaan pleidoinya, Noel menyatakan bahwa ia tidak akan membenarkan apa yang telah diperbuatnya. Ia juga menegaskan tidak akan menyalahkan orang lain atas perkara hukum yang menjeratnya saat ini.

"Perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar dalam hidup saya. Saya merasakan bagaimana nama baik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap," tuturnya.

Menurutnya, kasus ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga membuat pihak keluarga harus rela menanggung malu akibat perbuatannya.