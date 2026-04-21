HOME NEWS NASIONAL

Pihak Noel Ingin Lapor Polisi, Kubu Bobby Sultan Kemnaker: Kita Tunggu!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |09:07 WIB
JAKARTA - Kubu Irvian Bobby Mahendro yang disebut-sebut sebagai Sultan Kemnaker mempersilakan pihak mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lapor polisi. Laporan ini mencuat usai Bobby membongkar adanya dugaan intimidasi kepada ibunya oleh istri Noel, Silvia Rinita Harefa.

"Itu sih hak mereka ya, kalau mereka merasa tercemar atau merasa nama mereka tercoreng dalam persidangan ini silakan, kami tunggu," kata penasihat hukum Bobby, Risky Nugroho, Selasa (21/4/2026).

Penasihat hukum Bobby lainnya, Hervan Dewantara menegaskan, apa yang disampaikan kliennya merupakan fakta persidangan. Sebab, disampaikan di ruang sidang dan di bawah sumpah.

"Tanggapan kami itu keterangan yang disampaikan di depan persidangan, di bawah sumpah. Kalau kita tidak mempercayai itu, keterangan mana lagi yang harus dipercayai, gitu," ujar Hervan.

"Jadi kita harus memegang prinsip bahwa keterangan yang diberikan di dalam persidangan dan di bawah sumpah, itu keterangan yang harus dianggap benar, sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya,"tandasnya.

Sebelumnya, Silvia membantah keterangan Bobby terkait dugaan intimidasi. Bahkan, ia akan mempolisikan yang bersangkutan atas ucapannya itu.

 

