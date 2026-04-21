HOME NEWS NASIONAL

Sultan Kemnaker Bongkar Permintaan Noel soal Motor Ducati Rp600 Juta

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |04:09 WIB
Sultan Kemnaker Bongkar Permintaan Noel soal Motor Ducati Rp600 Juta
Sultan Kemnaker Bongkar Permintaan Noel soal Motor Ducati Rp600 Juta (Okezone/Nur Khabibi)
JAKARTA - Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2022-2025, Irvian Bobby Mahendro, menceritakan awal mula adanya pemberian motor gede (moge) kepada eks Wamenker, Immanuel Ebenezer alias Noel. Menurutnya, Noel bertanya kepadanya tentang motor Ducati apa yang cocok dengan yang bersangkutan. 

Hal itu Bobby sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker, Senin (20/4/2026). Diketahui, Bobby juga salah satu dari total 11 terdakwa perkara tersebut. 

"Saudara sebelum dipindahkan itu, ada enggak permintaan yang dilakukan oleh terdakwa Imanuel ini kepada saudara, minta satu unit motor Ducati?" tanya Jaksa. 

"Ada," jawab Bobby mengamini. 

Bobby menyatakan, permintaan Noel ini terjadi pada Desember 2024. Hal itu bermula saat Noel bertanya kepada Bobby apakah dirinya suka bermain motor. 

"Pada saat itu yang bersangkutan menanyakan ke saya, 'Dek, kamu main motor ya?' bilang gitu. 
Kemudian saya bilang, 'Iya, Bang'. 'Motor apa?' 'Motor Ducati, Bang', 'Kira-kira motor Ducati yang cocok untuk saya apa ya?'," kata Bobby menirukan percakapan dengan Noel saat itu. 

"Mungkin Ducati Scrambler cocok buat Abang," sambung Bobby menjawab jenis Ducati yang cocok untuk Noel. 

Ia melanjutkan, Noel saat itu belum mengetahui bentuk dari motor yang disebutkan. Ia pun menunjukkan foto di handphone-nya hasil dari browsing. 

"Kemudian yang bersangkutan menyampaikan, 'Boleh juga itu. Boleh juga tuh', bilang gitu," ujar Bobby. 

Mendengar pernyataan tersebut, Bobby mengaku kaget. Pasalnya, ia tidak menyangka Noel akan meminta moge kepada dirinya. 

Setelah adanya pembicaraan itu, Noel menanyakan ke Bobby soal kelanjutan pembelian moge pabrikan Italia tersebut. 

"'Gimana kamu, motor gimana?" gitu. 'Siap, Bang', saya bilang, 'Siap Bang, segera, dalam proses,' saya bilang begitu," kata Bobby. 

 

