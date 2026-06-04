Hari Ini Noel Ebenezer Hadapi Vonis Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker!

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, dijadwalkan menjalani sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (4/6/2026).

Ketua Majelis Hakim, Nur Sari Baktiana mengatakan, sidang vonis akan digelar setelah sebelumnya agenda pembacaan putusan ditunda.

"Sidang untuk pembacaan putusan akan kita buka kembali pada Kamis, tanggal 4 Juni 2026," kata Nur Sari Baktiana dalam persidangan.

Hakim juga mengingatkan Noel untuk menjaga kondisi kesehatannya agar dapat mengikuti proses persidangan dengan baik. Menurutnya, permohonan izin berobat yang diajukan Noel masih dalam proses administrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Permohonan izin saudara untuk berobat sedang dalam proses administrasi oleh Kepaniteraan Tipikor," ujarnya.

Dalam perkara ini, Noel dituntut pidana penjara selama lima tahun. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.