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3 Mobil Mewah Eks Wamenaker Noel Dikembalikan, KPK: Sudah Bayar Uang Pengganti Rp3,4 Miliar!

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |17:12 WIB
3 Mobil Mewah Eks Wamenaker Noel Dikembalikan, KPK: Sudah Bayar Uang Pengganti Rp3,4 Miliar!
3 Mobil Mewah Eks Wamenaker Noel Dikembalikan/Okezone
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JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo menanggapi pengembalian mobil mewah milik terpidana mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

Menurutnya, pengembalian 3 mobil mewah tersebut lantaran Noel sudah membayar denda dan uang pengganti yang dijatuhkan terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Terpidana juga telah membayar lunas pidana denda sebesar Rp200 juta, serta telah memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,435 miliar kurang dari satu bulan, sesuai putusan," kata Budi, Selasa (21/7/2026).

Diketahui, Noel divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta, dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,435 miliar serta telah berkekuatan hukum tetap pada 4 Juni 2026.

"Sehubungan dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran uang pengganti oleh terpidana, maka mobil BAIC BJ40 Plus yang sebelumnya dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti,”ujarnya.

“Kemudian dikembalikan kepada terpidana sesuai dengan ketentuan dalam putusan pengadilan karena yang bersangkutan telah melunasi seluruh kewajiban," tandasnya.

 

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