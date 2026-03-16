HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Gerebek Warung Sembako, Sita Ribuan Butir Obat Keras

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |01:05 WIB
Polda Metro Gerebek Warung Sembako, Sita Ribuan Butir Obat Keras
Polda Metro Gerebek Warung Sembako, Sita Ribuan Butir Obat Keras
JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 2.400 butir obat keras. Polisi menangkap tiga orang di dua lokasi berbeda. 

Penangkapan pertama dilakukan di toko pulsa yang beralamatkan di Jalan Nangka, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Saat dilakukan penggeledahan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial MI (18) dan berhasil mendapati 454 Butir Obat Keras," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Minggu (15/3/2026). 

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran obat-obatan keras yang dijual secara terselubung dengan modus usaha penjualan pulsa. 

Dari laporan tersebut, tim Opsnal Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang dimaksud.

Lokasi penangkapan lainnya di kontrakan kawasan Cimanggis, Kota Depok. Di lokasi tersebut, diamankan dua orang yakni pria berinisial B (30) dan ML (20). 

Hal ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya praktik penjualan obat keras yang disamarkan dengan modus sebagai penjual bahan sembako di sebuah ruko. 

Namun saat didatangi petugas, ruko tersebut dalam keadaan tertutup. Akan hal itu, tim kemudian mendapatkan informasi lanjutan bahwa aktivitas peredaran dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Benda Kramat, Cisalak, Cimanggis.

"Saat dilakukan penggeledahan polisi berhasil menyita 1.897 Butir obat daftar G. Dengan demikian polisi berhasil mengamankan 3 orang Tersangka dan menyita 2.351 Butir Obat Keras Daftar G," ujarnya. 

 

