Pembom B-52 Stratofortress AS Jatuh di Pangkalan Gurun Mojave, Tewaskan 8 Orang

LOS ANGELES — Sebuah pesawat pembom B-52 Amerika Serikat (AS) jatuh tak lama setelah lepas landas di Pangkalan Angkatan Udara di Gurun Mojave, California Selatan. Pesawat itu terbakar hebat dalam kecelakaan pada Senin (14/6/2026), menewaskan kedelapan orang di dalamnya, kata para pejabat militer.

Rekaman udara menunjukkan hampir tidak ada yang tersisa dari pesawat yang jatuh sekitar pukul 11:20 pagi waktu setempat selama misi uji rutin di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, yang terletak di utara Los Angeles. Asap hitam mengepul dari hamparan gurun yang hangus di dekat landasan pacu di pangkalan tersebut, dengan kendaraan darurat berada di dekatnya.

Mereka yang berada di dalam B-52 termasuk kontraktor pemerintah dan personel militer berseragam. Produsen pesawat Boeing mengonfirmasi pada Senin malam bahwa dua karyawannya berada di dalam pesawat.

Setelah meninjau rekaman kecelakaan tersebut, dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat selamat, kata Kolonel James Hayes, Wakil Komandan Sayap Uji 412 di Edwards, dalam konferensi pers.

“Kita kehilangan delapan warga Amerika yang hebat,” kata Hayes, sebagaimana dilansir AP. Dia menambahkan bahwa para pejabat sedang berupaya untuk memberi tahu keluarga mereka.

Belum jelas apa penyebab kecelakaan itu, dan penyelidikan mungkin membutuhkan waktu hingga enam bulan untuk diselesaikan, kata Hayes, tetapi ia menyampaikan bahwa B-52 tersebut mendukung “program modernisasi radar.”