Pesawat Hercules Militer Kolombia Jatuh, Tewaskan Setidaknya 66 Orang

Pesawat C-130 Hercules milik militer Kolombia jatuh di dekat perbatasan Ekuador. (Foto: AFP)

JAKARTA – Setidaknya 66 orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika sebuah pesawat militer Kolombia yang membawa 125 orang jatuh di selatan negara itu, kata sumber militer. Pesawat Hercules C-130 jatuh tak lama setelah lepas landas dari Puerto Leguízamo, dekat perbatasan selatan dengan Ekuador, meninggalkan puing-puing terbakar di dasar hutan.

Pesawat Angkatan Udara Kolombia dengan nomor registrasi FAC 1016 mengangkut 114 personel militer dan 11 awak pesawat antara Puerto Leguízamo dan pos terdepan Amazon lainnya, demikian dilansir AFP.

Jenderal Carlos Fernando Silva Rueda mengonfirmasi jumlah total orang di dalam pesawat, sementara pejabat melaporkan bahwa sebanyak 48 orang selamat telah ditemukan.

Sebanyak 21 orang masih hilang.

Presiden Gustavo Petro sebelumnya mengatakan bahwa penyebab insiden tersebut belum diketahui.