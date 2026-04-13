JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 13 April, baik di dalam maupun luar negeri. Mulai dari Pembantaian Amritsar hingga insiden pesawat Apollo 13.
Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting tersebut:
- 13 April 1919
Tentara British Indian Army di bawah komando Reginald Dyer menembaki kerumunan warga yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak di Jallianwala Bagh, Amritsar, India.
Penembakan berlangsung sekitar 10 menit dengan sekitar 1.650 peluru dilepaskan. Peristiwa ini menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai lebih dari 2.000 lainnya.
- 13 April 1953