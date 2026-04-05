HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 5 April: Pemilu 2004 Digelar hingga Wafatnya Kurt Cobain

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 5 April: Pemilu 2004 Digelar hingga Wafatnya Kurt Cobain
Kurt Cobain (foto: dok Alamy)
JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia setiap tanggal 5 April. Mulai dari tradisi budaya, momen politik, hingga kabar duka dari dunia musik.

Berikut rangkuman peristiwa 5 April yang dihimpun dari berbagai sumber:

1. Festival Qingming Etnis Tionghoa (703)

Festival Qingming merupakan ritual tahunan masyarakat Tionghoa untuk beribadah dan berziarah ke makam leluhur sesuai ajaran Konghucu.

Perayaan ini umumnya jatuh pada 4 atau 5 April, menandai datangnya musim semi. Dalam kalender matahari, Qingming adalah salah satu dari 24 istilah musim yang melambangkan waktu untuk menikmati alam yang kembali hijau.

2. Winston Churchill Mundur (1955)

Winston Churchill mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada 5 April 1955 karena alasan kesehatan.

Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam Perang Dunia II, sekaligus orator ulung, diplomat, dan penulis. Pada 1953, ia meraih Hadiah Nobel Sastra atas karya-karyanya dalam sejarah dan bahasa Inggris.

3. Pierre Messmer Jadi PM Prancis (1973)

Pierre Messmer menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis pada era Presiden Georges Pompidou.

Setelah wafatnya Pompidou, Messmer sempat didorong maju sebagai calon presiden, namun akhirnya mengundurkan diri. Jabatan tersebut kemudian dipegang oleh Valéry Giscard d'Estaing.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
