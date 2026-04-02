HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 2 April: Dari Sunan Gunung Jati hingga Wabah Antraks di Rusia

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |04:10 WIB
Peristiwa 2 April: Dari Sunan Gunung Jati hingga Wabah Antraks di Rusia
Sunan Gunung Jati (foto: dok ist)
JAKARTA –  Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi di berbagai belahan dunia pada tanggal 2 April. Berikut ini beberapa di antaranya, seperti Okezone rangkuman dari Wikipedia.org, Kamis (2/4/2026).

1482 – Sunan Gunung Jati Menolak Kirim Upeti

Sultan Cirebon, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, memutuskan tidak lagi mengirim upeti kepada Kerajaan Pajajaran. Keputusan tersebut diambil karena Kesultanan Cirebon menyatakan diri sebagai wilayah merdeka yang lepas dari kekuasaan Pajajaran.

1595 – Ekspedisi Belanda ke Nusantara

Ekspedisi Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman berlayar menuju Hindia Timur untuk mencari sumber rempah-rempah. Kedatangan ini menjadi awal masuknya pengaruh Belanda di Nusantara yang kemudian berkembang menjadi kolonialisme.

1801 – Battle of Copenhagen

Pada 2 April 1801, Inggris menyerang armada Denmark dalam Pertempuran Kopenhagen. Serangan tersebut merupakan bagian dari konflik maritim di Eropa pada masa perang Napoleon.

1917 – Amerika Serikat Menuju Perang Dunia I

Presiden AS, Woodrow Wilson, meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Langkah ini menandai keterlibatan Amerika Serikat dalam World War I.

 

