Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |13:29 WIB
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Ketua KPU M Afifuddin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku belum menerima informasi apapun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pelaporan penggunaan private jet. Diketahui, penggunaan private jet saat tahapan Pemilu 2024 oleh KPU dilaporkan koalisi masyarakat sipil ke KPK.

"Nggak ramai. Sudah lama itu kan. Pertama, ini kami belum dapat informasi apapun dari KPK, termasuk terkait yang disampaikan ada laporan kaitan dengan private jet," kata Afif kepada wartawan, dikutip Jumat (9/5/2025).

Adapun, terkait kebijakan penyewaan private jet dijelaskan Afif kalau masa kampanye Pemilu 2024 lebih singkat ketimbang Pemilu 2019. Waktu yang singkat itu, membuat pihaknya harus mempercepat pendistribusian logistik ke berbagai daerah.

"Apa dampaknya? 2024 nggak ada logistik telat, nggak ada logistik yang kemudian bermasalah sangat serius, salah kirim dan seterusnya," tuturnya.

Di sisi lain, perihal siapa saja komisioner KPU RI yang menggunakan private jet, Afif enggan merincikan lebih detail. Dia hanya mengakui menggunakan private jet ke daerah Papua.

"Silakan dibaca, saya ke Papua," tuturnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/337/3121178/dkpp-Zb8o_large.jpg
DKPP Desak KPU-Bawaslu Ganti Penyelenggara yang Telah Diberhentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3117160/ilustrasi_kpu-gmRZ_large.jpeg
KPU Bakal Selektif Terima Pendaftaran Calon Kepala Daerah Usai Putusan MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement