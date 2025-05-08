Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu

JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil para kadernya mengenai hasil Pemilu 2024. Megawati menyentil kadernya karena PDIP babak belur pada Pemilu lalu.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025. Acara itu digelar di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta pada Kamis (8/5/2025) malam.

"Anak-anak ku yang saya cintai, coba pikirkan, kemarin waktu pemilu, saya nggak pernah ngomong, sekarang saya sentil aja dikit. Setelah babak belur kaya gitu," kata Megawati.

Ia kemudian menanyakan kepada kader PDIP yang hadir, apakah benar mereka babak belur atau tidak. Megawati menanyakan hal itu hingga dua kali.

"Babak belur apa ndak? Nah kan nggak ngaku toh. Babak belur apa tidak?,” ungkapnya.