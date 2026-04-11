HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 11 April: Napoleon Turun Takhta hingga Peluncuran Apollo 13

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |06:10 WIB
JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 11 April, mulai dari turunnya Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte hingga peluncuran misi luar angkasa Apollo 13 menuju Bulan.

Okezone merangkum berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal tersebut dari tahun ke tahun, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber:

1779 – Galaksi Messier 60 Ditemukan

Galaksi Messier 60 ditemukan oleh Johann Gottfried Koehler saat melakukan pengamatan komet. Penemuan ini kemudian dimasukkan ke dalam Katalog Messier oleh Charles Messier beberapa hari setelahnya.

1814 – Napoleon Bonaparte Turun Takhta

Pada 11 April 1814, Napoleon Bonaparte resmi turun takhta sebagai Kaisar Prancis setelah penandatanganan Traktat Fontainebleau. Dalam perjanjian tersebut, ia diasingkan ke Pulau Elba oleh koalisi sekutu Eropa.

Napoleon dikenal sebagai pemimpin militer dan politik yang berpengaruh besar dalam sejarah Eropa, terutama pada masa Perang Revolusi Prancis dan perang-perang berikutnya.

 

