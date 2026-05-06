Peristiwa 6 Mei: Naiknya Raja Inggris hingga Tragedi Kapal Feri di Merak

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |06:10 WIB
Kapal KMP Royce 1 Terbakar di Perairan Merak (foto: dok ist)
JAKARTA – Tanggal 6 Mei mencatat berbagai peristiwa penting di dunia, mulai dari momen bersejarah dalam monarki Inggris hingga tragedi yang mengguncang publik.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa yang terjadi pada 6 Mei, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Raja Inggris Naik Tahta

Pada 1910, George V resmi naik takhta menggantikan ayahnya, Edward VII, yang wafat. Masa pemerintahannya diwarnai peristiwa besar seperti Perang Dunia I.

2. Tragedi Zeppelin Hindenburg

Peristiwa tragis terjadi pada 1937 ketika balon udara raksasa LZ 129 Hindenburg terbakar saat hendak mendarat di New Jersey, Amerika Serikat. Insiden ini menewaskan 36 orang dan menandai berakhirnya era transportasi udara berbasis zeppelin.

3. Stalin Perkuat Kekuasaan

Pada 1941, Joseph Stalin diangkat sebagai Perdana Menteri Uni Soviet. Jabatan ini semakin memperkuat dominasinya di tengah situasi Perang Dunia II.

4. Sarkozy Menang Pemilu Prancis

Politikus konservatif Nicolas Sarkozy memenangkan pemilihan presiden Prancis pada 2007, menggantikan Jacques Chirac sebagai pemimpin negara tersebut.

 

