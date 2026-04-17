HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 17 April: Drama Luar Angkasa Apollo 13 hingga Pesta Demokrasi di Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 17 April: Drama Luar Angkasa Apollo 13 hingga Pesta Demokrasi di Indonesia
Pemilu di Indonesia (foto: Okezone)
JAKARTA - Tanggal 17 April mencatat berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia, mulai dari momen menegangkan di luar angkasa hingga peristiwa sosial dan politik yang membekas hingga kini.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 17 April yang dilansir dari Wikipedia:

1970: Kepulangan Dramatis Apollo 13

Misi luar angkasa Apollo 13 menjadi salah satu kisah paling menegangkan dalam sejarah eksplorasi antariksa. Pesawat yang awalnya ditugaskan untuk mendarat di Bulan ini mengalami kerusakan serius akibat ledakan tangki oksigen di tengah perjalanan.

Meski menghadapi kondisi kritis, awak yang dipimpin Jim Lovell berhasil kembali ke Bumi dengan selamat pada 17 April 1970. Peristiwa ini dikenang sebagai simbol ketangguhan, kecerdikan, dan kerja sama tim dalam menghadapi situasi darurat di luar angkasa.

1996: Tragedi Pembantaian Eldorado dos Carajás

Pada 17 April 1996, dunia dikejutkan oleh tragedi Pembantaian Eldorado dos Carajás di Brasil. Polisi militer menembaki para petani yang tengah melakukan demonstrasi, mengakibatkan 19 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka berat.

Peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Perjuangan Tani Internasional, sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan agraria.

 

