Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Tabrak Mobil Pemadam di Bandara New York, Pilot dan Kopilot Tewas Mengenaskan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |00:15 WIB
Pesawat Tabrak Mobil Pemadam di Bandara New York, Pilot dan Kopilot Tewas Mengenaskan!
Pesawat tabrak mobil pemadam kebakaran di Bandara New York (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK – Pesawat Jet Air Canada Express bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran saat mendarat di Bandara LaGuardia, New York, pada 22 Maret 2026.

Pilot dan kopilot tewas. Sementara puluhan orang terluka. Selain itu, bandara pun dilakukan terpaksa ditutup, menurut keterangan pihak berwenang, melansir straits times.

Pesawat Air Canada Express berjenis CRJ-900 tersebut dioperasikan mitra mereka, Jazz Aviation. Pesawat yang bertolak dari Montreal ini membawa 72 penumpang dan empat awak kapal. 

Jazz Aviation (yang dimiliki Chorus Aviation) bersama Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey telah mengonfirmasi bahwa pilot dan perwira pertama (kopilot) tewas dalam kejadian tersebut.

Kecelakaan ini terjadi di tengah krisis penerbangan AS yang menghadapi kekurangan kronis pengontrol lalu lintas udara (ATC). Selain itu, terdapat kekurangan petugas Transportation Security Administration (TSA) akibat penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) yang telah menyebabkan penundaan, antrean keamanan yang panjang, serta meningkatnya kekhawatiran keselamatan di berbagai bandara secara nasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement