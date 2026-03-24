Pesawat Tabrak Mobil Pemadam di Bandara New York, Pilot dan Kopilot Tewas Mengenaskan!

NEW YORK – Pesawat Jet Air Canada Express bertabrakan dengan truk pemadam kebakaran saat mendarat di Bandara LaGuardia, New York, pada 22 Maret 2026.

Pilot dan kopilot tewas. Sementara puluhan orang terluka. Selain itu, bandara pun dilakukan terpaksa ditutup, menurut keterangan pihak berwenang, melansir straits times.

Pesawat Air Canada Express berjenis CRJ-900 tersebut dioperasikan mitra mereka, Jazz Aviation. Pesawat yang bertolak dari Montreal ini membawa 72 penumpang dan empat awak kapal.

Jazz Aviation (yang dimiliki Chorus Aviation) bersama Otoritas Pelabuhan New York dan New Jersey telah mengonfirmasi bahwa pilot dan perwira pertama (kopilot) tewas dalam kejadian tersebut.

Kecelakaan ini terjadi di tengah krisis penerbangan AS yang menghadapi kekurangan kronis pengontrol lalu lintas udara (ATC). Selain itu, terdapat kekurangan petugas Transportation Security Administration (TSA) akibat penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) yang telah menyebabkan penundaan, antrean keamanan yang panjang, serta meningkatnya kekhawatiran keselamatan di berbagai bandara secara nasional.