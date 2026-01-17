Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tim SAR Dikerahkan Cari Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |16:07 WIB
Tim SAR Dikerahkan Cari Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros
Tim SAR Dikerahkan Cari Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Basarnas Makassar mengerahkan tim ke lokasi pesawat ATR 400, yang dilaporkan hilang kontak saat memasuki wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (17/1/2026).

1. Tim SAR Dikerahkan

Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengungkapkan dari data awal yang dihimpun posisi terakhir pesawat diduga berada di kawasan Leang-leang, Maros.

“Saat ini kami telah menuju lokasi yang mana diberikan koordinat dari AIR NAV,” ujar Andi Sultan dikutip dari iNews Celebes.

Diketahui, pesawat ATR 400 itu hilang kontak saat perjalanan dari Yogyakarta ke Makassar. 

“Informasi sementara, pesawat ATR 400 itu terbang dari Jogja menuju Makassar,” ucapnya.

