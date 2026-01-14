Datangi KPK, Menteri Airlangga: Bahas Rencana Pembelian Energi dan Pesawat

JAKARTA – Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku membahas soal rencana pembelian energi dan pesawat saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (14/1/2026).

Pembahasan mengenai penilaian risiko atau risk assessment terkait Peraturan Presiden (Perpres) yang berhubungan dengan dua hal tersebut.

"Pertama terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika, kami sedang mempersiapkan Perpres dan Perpres sudah dievaluasi oleh KPK terkait dengan risk assessment-nya. Jadi masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi Perpres yang sedang dibuat karena kami akan membuat dua Perpres," kata Airlangga di lokasi.

"Satu terkait dengan pembelian energi oleh Pertamina, yang kedua terkait dengan pembelian pesawat oleh Garuda," sambungnya.

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail perihal penilaian risiko dari KPK. "Ya risikonya mengenai mekanismenya saja," ujarnya.