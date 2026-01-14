Menteri Airlangga Hartarto Datangi KPK, Ada Apa?

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (14/1/2026).

Terlihat, Airlangga mengenakan batik dan disambut Sekjen KPK, Cahya H. Harefa. Saat memasuki kantor lembaga antirasuah, ia menyebut akan membahas soal tarif resiprokal Amerika Serikat dengan KPK.

"Komunikasi untuk negosiasi tarif, tarif Amerika," kata Airlangga di lokasi.

Sementara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kedatangan Airlangga ini guna membahas kajian pada sektor pencegahan.

"Betul, hari ini dijadwalkan agenda pembahasan kajian di sektor pencegahan," ujar Budi.

(Arief Setyadi )