Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Airlangga Hartarto Datangi KPK, Ada Apa?

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |16:11 WIB
Menteri Airlangga Hartarto Datangi KPK, Ada Apa?
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato datangi KPK (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (14/1/2026).

Terlihat, Airlangga mengenakan batik dan disambut Sekjen KPK, Cahya H. Harefa. Saat memasuki kantor lembaga antirasuah, ia menyebut akan membahas soal tarif resiprokal Amerika Serikat dengan KPK.

"Komunikasi untuk negosiasi tarif, tarif Amerika," kata Airlangga di lokasi.

Sementara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan kedatangan Airlangga ini guna membahas kajian pada sektor pencegahan.

"Betul, hari ini dijadwalkan agenda pembahasan kajian di sektor pencegahan," ujar Budi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tarif AS KPK Airlangga Hartarto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195301//kpk-iZDh_large.jpg
KPK Geledah PT Wanatiara Persada Terkait Kasus Pajak, Sita HP hingga Laptop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195225//ketua_bidang_ekonomi_pbnu_aizzudin_abdurrahman-snLP_large.jpg
Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Haji, KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195202//menko_airlangga-QO6u_large.PNG
AS Ancam Tarif 25 Persen untuk Mitra Iran, Menko Airlangga: RI Tidak Khawatir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195196//penyidik_kpk_geledah_kantor_djp-Bx60_large.jpg
KPK Geledah Kantor Pusat DJP, Sita Dokumen dan Uang Terkait Suap Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195190//kantor_pajak_digeledah_kpk-tuQE_large.jpg
Kantor Pusat Digeledah KPK, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195186//ruang_sidang_etik_kpk-dJNK_large.jpg
Dewas KPK Hukum Istri Tersangka Kasus K3, Wajib Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement