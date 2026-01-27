Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

3 Jet Tempur Rafale Prancis Tiba di Indonesia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |09:14 WIB
3 Jet Tempur Rafale Prancis Tiba di Indonesia
Jet tempur Rafale (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi pesanan tiga jet tempur Dassault Rafale telah tiba di Indonesia. Pesawat tempur tersebut kini diparkir di apron Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

“Tiga unit pesawat tempur Rafale telah tiba di Indonesia dan saat ini berada di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Selasa (27/1/2026).

Ia menyebut pesawat tempur itu telah diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Sehingga, pesawat ini siap untuk dioperasionalkan oleh matra angkatan udara.

“Secara administratif dan teknis, pesawat tersebut telah diserahterimakan dan sudah dapat digunakan oleh TNI AU,” ujarnya.

Rico menuturkan, penyerahan jet tempur ini secara simbolis nantinya akan dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal Presiden Prabowo Subianto. “Adapun seremoni penerimaan resmi akan dilaksanakan kemudian, menyesuaikan dengan agenda dan ketersediaan waktu Bapak Presiden,” ujar dia.

(Arief Setyadi )

      
