INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News: Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros Sulsel

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |15:43 WIB
Breaking News: Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros Sulsel
Breaking News: Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros Sulsel (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat ATR 400 dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu (17/1/2026). 

1. Pesawat Hilang Kontak

Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, mengungkapkan pihaknya menerima informasi hilang kontak pada Sabtu (17/1/2026). Dari data yang dihimpun, diketahui posisi terakhir pesawat diduga berada di kawasan Leang-leang, Maros.

“Saat ini kami telah menuju lokasi yang mana diberikan koordinat dari AIR NAV,” ujar Andi Sultan dikutip dari iNews Celebes.

Dalam operasi awal pencarian pesawat itu, Basarnas Makassar mengerahkan puluhan personel. Tim SAR dibagi ke dalam tiga regu guna mempercepat pengecekan di lapangan.

"Tadi sudah kami berangkatkan sortir pertama untuk melakukan asesmen ke lokasi 5 orang dan juga diberangkatkan lagi 15 orang sortir kedua," katanya.

Basarnas Makassar juga menyiapkan pemberangkatan personel tambahan dengan melibatkan potensi SAR dari berbagai unsur.

"Sortir berikutnya akan kami berangkatkan bersama potensi yang ada, sekitar 40 orang," kata Andi Sultan. 

 

Telusuri berita news lainnya
