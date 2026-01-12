Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Cuaca Buruk, 16 Pesawat Dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |17:27 WIB
Imbas Cuaca Buruk, 16 Pesawat Dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta
Imbas Cuaca Buruk, 16 Pesawat Dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menyebabkan sebanyak 16 pesawat dialihkan ke bandara alternatif.

1. 16 Pesawat Dialihkan

“Langkah ini adalah bagian dari layanan navigasi yang harus kami lakukan, mengacu pada kondisi cuaca buruk yang berisiko terhadap keselamatan penerbangan. Semua dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan, serta dengan satu alasan yaitu untuk keselamatan,” kata EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia, Hermana Soegijantoro dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Dia merincikan, perubahan pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini khususnya terjadi pada periode pukul 05.00 - 10.00 WIB, ketika hujan deras mengguyur wilayah bandara dan sekitarnya. 

Situasi tersebut menyebabkan peningkatan pergerakan pesawat yang melakukan pembatalan pendaratan (go-around) dan pengalihan pendaratan ke bandara alternatif (divert).

“Pada periode tersebut, jarak pandang (visibility) di semua landasan pacu yang ada di Soekarno-Hatta, tercatat berada di bawah 1.000 meter, yang merupakan batas minimum prosedur pendaratan bagi pesawat,” ujarnya.

“Kalau dipaksakan untuk terus mendarat, itu sangat membahayakan. Karena itu, kondisi ini mengakibatkan terjadinya penumpukan lalu lintas kedatangan (arrival traffic) di wilayah udara Jakarta,” lanjut dia.

Pada durasi tersebut, Hermana mengungkap jumlah pesawat yang berada dalam antrean holding setidaknya mencapai 15 pesawat. Selain itu, tercatat sebanyak 16 pesawat diarahkan untuk melakukan divert ke bandara alternatif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/612/3194453//nisya-GZCo_large.jpg
Siapa Khairun Nisya? Pramugari Gadungan yang Diamankan di Bandara Soekarno-Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191725//pesawat_n219_bisa_jadi_solusi_konektivitas_wilayah_terpencil-9P2Z_large.jpg
BRIN Dorong Pesawat N219 Jadi Solusi Konektivitas Wilayah Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191177//bandara_soetta_dipadati_penumpang_pada_hari_puncak_arus_mudik_natal_2025-3cZY_large.jpeg
Puncak Arus Libur Nataru, 194 Ribu Penumpang Padati Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189310//bandara-8Fkl_large.jpg
Terungkap! Maskapai Naikkan Harga Tiket ke Batas Atas Sebelum Kasih Diskon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187419//pesawat-jYJn_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Pesawat Airbus A320 di Indonesia Layak Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185052//pesawat_jatuh_di_karawang-rfDG_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement