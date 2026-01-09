Peristiwa 9 Januari: Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Jatuh, Tewaskan 62 Orang

JAKARTA - Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi, baik di dalam maupun luar negeri, pada 9 Januari setiap tahunnya. Salah satunya adalah tragedi jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang menewaskan 62 orang.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting yang terjadi pada 9 Januari dari berbagai sumber, antara lain:

1. Mahmoud Abbas Terpilih sebagai Presiden Palestina

Pada 9 Januari 2005, Mahmoud Abbas terpilih sebagai Presiden Palestina. Ia kemudian menandatangani kesepakatan damai dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Ariel Sharon.

Mahmoud Abbas merupakan Presiden Negara Palestina dan Otoritas Nasional Palestina. Ia menjabat sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak 11 November 2004, Presiden Otoritas Nasional Palestina sejak 15 Januari 2005, serta Presiden Negara Palestina sejak 8 Mei 2005. Abbas juga merupakan anggota partai Fatah dan terpilih sebagai ketua partai tersebut pada 2009.

2. Markas Besar PBB Resmi Dibuka

Pada 9 Januari 1951, Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi dibuka di New York City, Amerika Serikat. Gedung ini menjadi lokasi utama berbagai sidang penting PBB, termasuk Sidang Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, serta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB digelar secara bergantian setiap tahun dengan lokasi di Jenewa, Swiss. Selain itu, Markas Besar PBB juga menjadi lokasi Sekretariat PBB.