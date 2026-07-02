Breaking News! Pesawat Dibakar di Bandara Ipdeheik Yahukimo Papua

JAKARTA - Sebuah pesawat dilaporkan dibakar oleh orang tak dikenal (OTK) di Bandara Ipdeheik, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, membenarkan adanya peristiwa tersebut yang terjadi pada Kamis pagi.

"Kejadiannya betul," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2026).

Namun, Yusuf belum dapat menjelaskan secara rinci kronologi maupun pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Menurutnya, aparat masih melakukan penyelidikan.

Selain itu, Yusuf mengatakan pihaknya juga masih mendalami informasi yang beredar mengenai kabar meninggalnya kapten pilot dalam insiden tersebut.

"Terkait hal yang lainnya masih dalam lidik," tutupnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.