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Anggota KKB Penembak Polisi di Intan Jaya Ditangkap, Terancam Hukuman Mati

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |09:37 WIB
Anggota KKB Penembak Polisi di Intan Jaya Ditangkap, Terancam Hukuman Mati
Anggota KKB Penembak Polisi di Intan Jaya Ditangkap (foto: Freepik)
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JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap seorang pria berinisial PP alias P (25) yang diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap III Dulla di Intan Jaya, Papua Tengah. Ia diduga terlibat dalam sejumlah aksi teror yang meresahkan masyarakat.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan PP ditangkap oleh tim gabungan pada Rabu (24/6/2026) sekitar pukul 14.00 WIT di Kampung Bajemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

"Setelah diamankan, yang bersangkutan langsung dibawa ke Pos Satgas Damai Cartenz untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut," kata Yusuf, Jumat (26/6/2026).

Yusuf menjelaskan, penangkapan PP merupakan hasil pengembangan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/01/I/2024/SPKT/RES. INTAN JAYA terkait peristiwa penembakan Pos Tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Januari 2024. Dalam insiden tersebut, Briptu Anumerta Alvando Steve Karamoi gugur.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang diperoleh di lapangan, penyidik melakukan pendalaman terhadap dugaan keterkaitan PP dengan sejumlah peristiwa gangguan keamanan yang pernah terjadi di wilayah Intan Jaya. Selain peristiwa penembakan Pos Tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Januari 2024, penyidik juga mendalami dugaan keterkaitan yang bersangkutan dengan beberapa insiden lainnya yang terjadi pada tahun 2026," ujar Yusuf.

 

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