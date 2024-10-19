Bus Masuk Jurang, Satu Orang Tewas dan 33 Lainnya Luka-Luka

PEKALONGAN - Sebuah bus penuh penumpang masuk ke jurang di Linggoaari Kajen Pekalongan, Sabtu (19/10/2024). Satu penumpang belum diketahui identitasnya, tewas mengenaskan, sementara sebanyak 33 orang lainnya mengalami luka luka dan saat ini dirawat di RSUD Kajen Pekalongan.

Sebagian korban mengalami luka di bagian kepala, kaki, tangan dan masih dalam penanganan tim medis. Selain orang dewasa, penumpang bus juga terdapat anak-anak. Mereka semua kondisinya luka berat dan ringan.

"Kami rombongan keluarga dari Desa Tobat, Balaraja, Tangerang, baru pulang dari acara pernikahan keluarga. Saat melintas di lokasi, bus tiba-tiba oleng dan masuk jurang, " ujar Sarihan salah satu penumpang.

Dia bersama istrinya bernama Marwiyah mengalami luka bagian kaki dan tangan serta kepala akibat benturan.

Sementara sopir bus Mukmin Hidayat, mengalami luka bagian kaki dan sempat terjepit body Bus. Saat ini, kondisinya masih shock dan dalam perawatan tim medis.

Lukman, selaku kru bus dengan nomor polisi A 7558 ZA, menyebutkan bus dalam keadaan baik saat berangkat dan selama perjalanan. "Bus penuh penumpang dan tidak tahu kenapa, tiba-tiba saja tidak terkendali, menabrak pembatas jalan lalu masuk jurang," kata Lukman.