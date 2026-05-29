Mantan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi Meninggal di Pengasingan pada Usia 80 Tahun

RIYADH - Mantan Presiden Yaman, Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang sempat melarikan diri dari tahanan kelompok Houthi dan hidup di pengasingan Arab Saudi selama beberapa tahun terakhir, dilaporkan telah meninggal dunia. Menurut pengumuman Televisi Yaman yang dikelola pemerintah, Hadi meninggal pada Kamis (28/5/2026) di kediamannya di Riyadh, Arab Saudi, pada usia 80 tahun.

Hadi adalah presiden Yaman yang diakui secara internasional. Ia memimpin pemerintahan yang terpecah belah—sebagian besar dari pengasingan—selama delapan tahun ketika negara itu terjerumus ke dalam perang saudara dan kelaparan, sebelum akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2022.

Rashad al-Alimi, Kepala Dewan Kepemimpinan Presiden—badan kepemimpinan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional—mengatakan Hadi percaya pada “hak rakyat Yaman atas negara yang adil, kebebasan, dan martabat manusia”.

“Dia memimpin perjuangan untuk mempertahankan sistem republik,” kata al-Alimi di X, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Pemerintah mengumumkan tiga hari berkabung, di mana bendera akan dikibarkan setengah tiang.

Hadi melarikan diri ke Arab Saudi pada tahun 2015 ketika perang meletus antara Houthi yang didukung Iran—yang telah memaksa pemerintah meninggalkan ibu kota Sanaa—dan koalisi yang dipimpin Saudi.

Ia menyerahkan kekuasaannya—dilaporkan di bawah tekanan Saudi—kepada Dewan Kepemimpinan Presiden yang baru dibentuk pada April 2022, ketika Yaman memasuki gencatan senjata yang dimediasi PBB.

Yaman tetap terbagi antara wilayah utara yang dikuasai Houthi dan wilayah selatan yang dikelola pemerintah, yang mencakup berbagai faksi.

Meskipun gencatan senjata sebagian besar berjalan lancar, perang telah menewaskan ratusan ribu orang melalui penyebab langsung dan tidak langsung. Tahun lalu, 19,5 juta orang membutuhkan bantuan, kata PBB.