Serangan Guncang Fasilitas Energi Arab Saudi, Produksi Minyak Turun Ratusan Ribu Barel

JAKARTA - Aktivitas operasional sejumlah fasilitas energi strategis di Arab Saudi dilaporkan terganggu akibat serangan yang terjadi baru-baru ini. 

Sumber resmi di Kementerian Energi setempat, Jumat (10/4/2026). Serangan menyasar berbagai infrastruktur vital, mulai dari fasilitas produksi, transportasi, penyulingan minyak dan gas, hingga sektor petrokimia dan kelistrikan. Lokasi terdampak mencakup Riyadh, Provinsi Timur, serta Kota Industri Yanbu.

Dalam insiden tersebut, satu personel keamanan industri dari perusahaan energi nasional dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, tujuh pekerja lainnya mengalami luka-luka. Serangan juga menyebabkan gangguan signifikan pada sejumlah aktivitas operasional di sektor energi.

Salah satu target serangan adalah stasiun pompa di jalur Pipa Timur-Barat. Akibatnya, kapasitas produksi berkurang sekitar 700.000 barel per hari. Jalur pipa ini diketahui menjadi salah satu rute utama pasokan minyak ke pasar global.

Selain itu, fasilitas produksi Manifa turut terdampak dengan penurunan kapasitas sekitar 300.000 barel per hari. Sementara itu, fasilitas Khurais yang sebelumnya juga diserang mengalami pengurangan produksi sebesar 300.000 barel per hari.

Secara total, gangguan tersebut menyebabkan penurunan kapasitas produksi minyak Arab Saudi mencapai sekitar 600.000 barel per hari.

 

