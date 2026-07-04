Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Pastikan Dubes RI Hadiri Rangkaian Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |19:10 WIB
Kemlu Pastikan Dubes RI Hadiri Rangkaian Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan pemerintah Indonesia diwakili Duta Besar RI untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, dalam rangkaian acara penghormatan dan pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Iran telah menyampaikan undangan kepada perwakilan diplomatik negara-negara sahabat untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan bagi mendiang Khamenei.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar RI di Tehran," kata Yvonne dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Yvonne menjelaskan, pada 2 Juli 2026 pemerintah Iran menginformasikan kepada seluruh perwakilan diplomatik di Tehran bahwa acara penghormatan resmi akan dihadiri para pejabat tinggi pemerintah Iran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/18/3228255//ali_khamenei-NG2E_large.jpg
Jutaan Warga Padati Teheran, Antre Berjam-jam untuk Beri Penghormatan Terakhir kepada Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/18/3224388//ayatollah_ali_khamenei-U640_large.jpg
Ayatollah Ali Khamenei Akan Dimakamkan pada 9 Juli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205261//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-nsZY_large.jpg
Tokoh Islam Apresiasi Surat Belasungkawa Prabowo atas Wafatnya Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204851//mojtaba_khamenei-tyuZ_large.jpg
Mojtaba Khamenei Terpilih Jadi Pemimpin Tertinggi Baru Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/65/3204519//ali-1MCc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang Tewas Dirudal Israel AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204398//kedubes_iran-QHu6_large.jpg
Karangan Bunga Membanjiri Kedubes Iran Usai Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement