Kemlu Pastikan Dubes RI Hadiri Rangkaian Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan pemerintah Indonesia diwakili Duta Besar RI untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, dalam rangkaian acara penghormatan dan pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Iran telah menyampaikan undangan kepada perwakilan diplomatik negara-negara sahabat untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan bagi mendiang Khamenei.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar RI di Tehran," kata Yvonne dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Yvonne menjelaskan, pada 2 Juli 2026 pemerintah Iran menginformasikan kepada seluruh perwakilan diplomatik di Tehran bahwa acara penghormatan resmi akan dihadiri para pejabat tinggi pemerintah Iran.