Pemakaman Ali Khamenei Disesaki Jutaan Pelayat, 50 Ribu Orang Jalani Perawatan Medis

TEHERAN – Layanan darurat Iran melaporkan hampir 50.000 orang menerima bantuan medis selama prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Besarnya jumlah pelayat yang memadati ibu kota Teheran menjadikan prosesi tersebut sebagai salah satu pertemuan publik terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip kantor berita ISNA, dilansir dari trtworld, Selasa (7/7/2026). Otoritas layanan darurat Iran menyebut sebanyak 48.804 orang mendapat penanganan medis selama prosesi berlangsung. Dari jumlah tersebut, sekitar 18.000 orang menjalani perawatan rawat jalan, sementara tiga kasus henti jantung berhasil ditangani melalui tindakan resusitasi.

Meski dihadiri massa dalam jumlah sangat besar, pemerintah Iran menyatakan tidak ada korban jiwa maupun insiden keamanan besar yang terjadi selama dua hari pertama rangkaian pemakaman.

Setelah prosesi di Teheran, jenazah Ali Khamenei dilaporkan diterbangkan ke Kota Qom pada Senin (6/7) malam. Rekaman yang disiarkan televisi pemerintah memperlihatkan sebuah helikopter mendarat di kota tersebut dengan membawa jenazah.

Rangkaian penghormatan terakhir dijadwalkan berlanjut di Qom pada Selasa, sebelum dilanjutkan ke dua kota suci di Irak, yakni Najaf dan Karbala, pada Rabu.

Prosesi tersebut menjadi perhatian dunia karena besarnya jumlah pelayat yang hadir serta pengamanan ketat yang diterapkan otoritas Iran selama pelaksanaan upacara.

(Awaludin)

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