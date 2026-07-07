Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemakaman Ali Khamenei Disesaki Jutaan Pelayat, 50 Ribu Orang Jalani Perawatan Medis

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |09:19 WIB
Pemakaman Ali Khamenei Disesaki Jutaan Pelayat, 50 Ribu Orang Jalani Perawatan Medis
Pemakaman Ali Khamenei Disesaki Jutaan Pelayat (foto: AP News)
A
A
A

TEHERAN – Layanan darurat Iran melaporkan hampir 50.000 orang menerima bantuan medis selama prosesi pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Besarnya jumlah pelayat yang memadati ibu kota Teheran menjadikan prosesi tersebut sebagai salah satu pertemuan publik terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip kantor berita ISNA, dilansir dari trtworld, Selasa (7/7/2026). Otoritas layanan darurat Iran menyebut sebanyak 48.804 orang mendapat penanganan medis selama prosesi berlangsung. Dari jumlah tersebut, sekitar 18.000 orang menjalani perawatan rawat jalan, sementara tiga kasus henti jantung berhasil ditangani melalui tindakan resusitasi.

Meski dihadiri massa dalam jumlah sangat besar, pemerintah Iran menyatakan tidak ada korban jiwa maupun insiden keamanan besar yang terjadi selama dua hari pertama rangkaian pemakaman.

Setelah prosesi di Teheran, jenazah Ali Khamenei dilaporkan diterbangkan ke Kota Qom pada Senin (6/7) malam. Rekaman yang disiarkan televisi pemerintah memperlihatkan sebuah helikopter mendarat di kota tersebut dengan membawa jenazah.

Rangkaian penghormatan terakhir dijadwalkan berlanjut di Qom pada Selasa, sebelum dilanjutkan ke dua kota suci di Irak, yakni Najaf dan Karbala, pada Rabu.

Prosesi tersebut menjadi perhatian dunia karena besarnya jumlah pelayat yang hadir serta pengamanan ketat yang diterapkan otoritas Iran selama pelaksanaan upacara.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/18/3228407//para_pejabat_tinggi_iran_termasuk_presiden_masoud_pezeshkian_dan_pimpinan_parlemen_mohammad_baqer_qalibaf-aN7J_large.jpg
Tiga Putra Mendiang Ali Khamenei Hadiri Pemakaman, Pemimpin Tertinggi Mojtaba Tak Terlihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/18/3228255//ali_khamenei-NG2E_large.jpg
Jutaan Warga Padati Teheran, Antre Berjam-jam untuk Beri Penghormatan Terakhir kepada Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228250//yvonne_mewengkang-3ezY_large.jpg
Kemlu Pastikan Dubes RI Hadiri Rangkaian Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/18/3224388//ayatollah_ali_khamenei-U640_large.jpg
Ayatollah Ali Khamenei Akan Dimakamkan pada 9 Juli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205261//ketua_umum_pbnu_kh_yahya_cholil_staquf-nsZY_large.jpg
Tokoh Islam Apresiasi Surat Belasungkawa Prabowo atas Wafatnya Ali Khamenei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204851//mojtaba_khamenei-tyuZ_large.jpg
Mojtaba Khamenei Terpilih Jadi Pemimpin Tertinggi Baru Iran?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement